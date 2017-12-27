Минкавказ планирует провести на форуме в Сочи дискуссию по развитию туризма в СКФО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа планирует организовать на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году деловой завтрак, в рамках которого эксперты, представители власти и бизнеса смогут обсудить стратегию развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Рассматривается возможность проведения делового завтрака, в ходе которого представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ обсудят стратегию развития туризма в регионе, за разработку которой отвечает министерство", - говорится в сообщении.

Также в рамках деловой программы планируется подписание акционерного соглашения с французской компанией Poma по созданию совместного предприятия "Национальные канатные дороги".

Ранее сообщалось, что на площадке форума в Сочи будет создан объединенный стенд Минкавказа, институтов развития округа - "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), и регионов СКФО.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля. Он является площадкой для представления инвестиционных возможностей регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. В мероприятии принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести прямой диалог бизнеса и власти.