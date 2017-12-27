Nissan отзывает в РФ еще 106 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" - российский дилер Nissan - отзывает в России из-за проблем с подушками безопасности переднего пассажира 106 тыс. 340 автомобилей моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II и X-Trail, реализованных с февраля 2001 года по ноябрь 2012 года. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

25 декабря компания Nissan сообщила об отзыве в РФ более почти 130 тыс. Note и Tiida из-за проблем с подушками безопасности.

Причиной отзыва автомобилей Nissan является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании сообщили, что автомобилистам, машины которых попадают под отзыв, предлагается проехать в дилерский центр, где им при необходимости бесплатно проведут ремонтные работы.

На указанных автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя.

Представитель Nissan пояснил, что кампания по отзыву автомобилей идет несколько месяцев.