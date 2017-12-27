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Сервис по поиску работы HeadHunter сообщил о покупке активов job.ru

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Сделку планируется закрыть до конца января 2018 года

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Офис компании HeadHunter

Офис компании HeadHunter

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Компания HeadHunter покупает активы старейшего на рынке сервиса по поиску работы и подбору персонала job.ru, сотрудники которого могут быть трудоустроены HeadHunter после личного собеседования.

"Компания HeadHunter покупает активы job.ru", - сообщили ТАСС в пресс-службе HeadHunter. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца января 2018 года, после выполнения ряда условий, согласованных между сторонами, добавили в HeadHunter.

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"Решение акционеров "Пронто Медиа" прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов. В первую очередь, это относится к предоставлению нескольким миллионам пользователей job.ru беспрепятственной возможности миграции своих резюме в систему HeadHunter, в том числе в профессиональных областях и регионах, являющихся приоритетными для дальнейшего развития HeadHunter. Наша экспертиза на рынке, опыт и технологическая база позволят эффективно использовать новые активы", - цитирует пресс-служба слова генерального директора HeadHunter Михаила Жукова.

В пресс-службе HeadHunter сообщили также о возможности трудоустройства сотрудников job.ru.

"С сотрудниками работают сами акционеры job.ru, если мы видим успешных работников, то мы готовы забрать их к себе. Это будет обсуждаться с каждым кандидатом отдельно", - отметили в компании.

HeadHunter обладает базой в 485 тыс. актуальных вакансий и 26 млн резюме.

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