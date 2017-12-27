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"Аэрофлот" заявил, что не повышал тарифы на дни проведения ЧМ-2018

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

В авиакомпании пояснили, что билеты по минимальным ценам пользуются высоким спросом и их выкупают в первую очередь

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не повышала тарифы на дни проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Ранее издание РБК опубликовало исследование, согласно которому цены на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 в среднем выросли на 230%.

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"В "Аэрофлоте" действует динамическая система ценообразования. Основной принцип: чем раньше клиент приобретает билет, тем выше возможность купить его по минимальным тарифам, и наоборот, чем позже он приобретается, тем выше шанс, что останутся билеты только по максимальным тарифам. Очевидно, что билеты на дни проведения ЧМ-2018 пользуются высоким спросом, и клиенты в первую очередь выкупают билеты по минимальным тарифам", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэрофлота".

В исследовании РБК, в котором были проанализированы цены на самые дешевые из доступных на декабрь 2017 года билетов по всем маршрутам между городами, принимающими матчи чемпионата мира по футболу, отмечалось, в частности, что перелеты в места проведения матчей ЧМ-2018 на даты, близкие к футбольным матчам, стали дороже в 2-5 раз. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тыс. руб., то во время матчей - 20-40 тыс. руб.

В начале декабря министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что Минтранс постарается принять меры для сдерживания роста стоимости авиабилетов во время проведения Чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года.

Россия впервые принимает чемпионат мира. Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля.

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