Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рассмотрение исков по контрактам на возведение стадиона в Петербурге отложили на 29 января

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, декабря. /ТАСС

Причина переноса не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 29 января рассмотрение исков городского комитета по строительству и бывшего подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 29.01.2018", - говорится в материалах. Причина не уточняется.

Смотрите также

Власти Петербурга выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра на стадионе

Суд в 2018 году вернется к иску к экс-подрядчику арены "Санкт-Петербург"

Мутко: стройка "Зенит-Арены" взята под более жесткий контроль

Первый иск касается разрыва контракта на благоустройство прилегающей к стадиону территории - власти города просят признать договор расторгнутым, бывший подрядчик настаивает на недействительности уведомления о расторжении контракта. Второй иск направлен на разрешение спора по разрыву контракта на завершение работ по стадиону, стороны также просят суд установить законность расторжения договора. Суд рассматривает дела с конца августа и начала сентября 2016 года соответственно.

В феврале 2017 года арбитраж Петербурга признал законным разрыв основного контракта на строительство стадиона. Апелляция подтвердила законность расторжения, однако сочла, что отказ комитета был недобросовестным и свидетельствовал о злоупотреблении правом. В кассационной инстанции суд отказался от вывода о недобросовестности действий властей и вновь подтвердил правомерность разрыва контракта. 14 декабря "Инжтрансстрой", с которым был заключен основной контракт, подал жалобу в Верховный суд РФ, дата заседания пока не назначена.

Заказчик возведения стадиона - комитет по строительству - расторг контракт с бывшим подрядчиком "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") в июле 2016 года из-за отставания от графика выполнения работ. В арбитраже рассматривается ряд взаимных исков сторон, где они просят установить законность разрыва контракта и взыскать убытки. Арена "Санкт-Петербург" возводилась на Крестовском острове с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносились, сдача в эксплуатацию состоялась в декабре 2016 года. Сейчас на арене с раздвижной крышей и выкатным полем свои домашние матчи проводит петербургский "Зенит", а в 2018 году на стадионе состоятся встречи чемпионата мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама