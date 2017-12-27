Страховщики назвали самые аварийные виды транспорта в РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самыми аварийными видами транспорта в РФ за 2013-2017 годы по количеству погибших и раненых на 1 млн перевезенных пассажиров стали вертолеты и междугородние автобусы, следует из статистики Национального союза страховщиков ответственности по аварийности в рамках обязательного страхования ответственности перевозчиков. На вертолетных перевозках на 1 млн пассажиров приходится 9,4 потерпевших, на междугородних и международных автобусах - 2,84.

Всего, по статистике НССО, в 2013-2017 годах в РФ произошло 10 тыс. 742 происшествия на пассажирском транспорте, 586 человек погибло, 14 тыс. 48 было ранено. Из них большая часть приходится на аварии с автобусами: 8 тыс. 207 события, из них 76% застраховано, 475 погибших (81% застраховано), 11 тыс. 288 раненых (80% застраховано).

Самыми аварийными автобусами стали междугородние и международные, следует из статистики НССО: в 2013-2017 годах на 1 млн пассажиров пришлось 2,84 потерпевших - погибших и раненых. В городских автобусных перевозках на 1 млн пассажиров приходится 0,17 потерпевших, в пригородных и маршрутках - 0,37, а в среднем по автобусам этот показатель составляет 0,24, причем на 1 погибшего приходится 26 раненых.

Самое высокий процент потерпевших - на вертолетах: по даннным НССО, в воздушном транспорте на 1 млн перевезенных пассажиров приходится 9,4 потерпевших, причем число погибших и раненых равно. В статистике НССО по воздушному транспорту преобладают в основном внутренние перевозки вертолетами и незначительное количество самолетами, пояснила ТАСС вице-президент НССО Светлана Гусар.

Также надо учитывать, что доля пассажиров, перевезенных вертолетами, во всех пассажирских перевозках крайне мала, указывает она: в 2016 году, по данным НССО, вертолетами и самолетами было перевезено 3,6 млн пассажиров, застрахованных по закону об обязательном страховании перевозчиков. Для сравнения - автобусами в РФ было совершено 9,4 млрд застрахованных поездок, поездами - 1,025 млрд, троллейбусами - 1,6 млрд, трамваями - 1,4 млрд, водным транспортом - 18,1 млн.

Подавляющее количество перевозок самолетами в статистике не отражены, так как большинство авиакомпании РФ имеют договор страхования в соответствии с требованиями международного законодательства, пояснила Гусар.

"Если у перевозчика, осуществляющего морское или авиасообщение, есть договор страхования в соответствии с требованиями международного законодательства и с покрытием не меньше, чем требует российский закон о страховании ответственности перевозчиков (2 млн руб. на каждого пассажира - прим. ТАСС), то договор страхования по российскому закону (67-ФЗ) такой перевозчик может не заключать. Под эту международную оговорку подпадают все крупнейшие авиакомпании РФ", - сказала она.

Самые неаварийные виды транспорта

Самое низкое число потерпевших - на трамваях: 0,04 на 1 млн перевезенных пассажиров (причем на 1 погибшего приходится 103 раненых), следует из материалов НССО.

Следом по аварийности идут троллейбусы: 0,09 потерпевших на 1 млн пассажиров (38 пострадавших на 1 погибшего), далее железнодорожный транспорт 0,17 потерпевших на 1 млн пассажиров, из них 43 раненых на 1 погибшего, затем автобусы (0,24, 26 раненых на одного погибшего). И, наконец, водный транспорт - 2,3 потерпевших на 1 млн пассажиров, 10 раненых на 1 погибшего. "В статистике по водному транспорту значимую роль сыграло одно происшествие - крушение теплохода "Полесье" на Иртыше под Омском в 2013 году", - отметила Гусар (тогда погибли 6 человек, еще 44 получили травмы).

Выплаты по страховке перевозчиков

Выплата родственникам одного погибшего пассажира в 2013-2017 годах составила 2 млн руб., говорится в материалах НССО (это минимальный лимит по страхованию перевозчика). Средняя выплата пострадавшим составила 201,2 тыс. руб., за вред имуществу пассажира - 10,7 тыс. руб. Компенсация расходов на погребение в среднем составила 28,5 тыс. руб.

Закон об обязательном страховании ответственности перевозчика действует с 2013 года, он был принят после крушения теплохода "Булгария" в 2011 году. По этому закону выплата за гибель пассажира на транспорте составляет 2 млн руб., выплата пострадавшему рассчитывается в зависимости от тяжести травм.