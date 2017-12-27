Минфин: условия аукциона по продаже газовых активов "Алросы" логичны и понятны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ считает условия аукциона по продаже газовых активов компании "Алроса" логичными и понятными, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Условия аукциона по продаже газовых активов "Алроса" обсуждались на наблюдательном совете компании, они логичны и понятны. Менеджмент компании информировал набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности. Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже газовых активов "Алросы" - "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании" - пройдет 19 февраля 2018 года. Начальная цена составляет 30 млрд рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания". Прием заявок на участие в аукционе пройдет с 26 декабря 2017 года до 29 января 2018 года.

В среду пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что "Роснефть" будет требовать прозрачности в аукционе на газовые активы "Алросы" и не отказывается от участия в нем. По его словам, "Алроса" в качестве условий аукциона выставила требование внести задаток до 10 января, в размере 70% от расчетной стоимости активов - 21 млрд рублей. При этом "заявки надо подавать с 26 декабря по 29 января, а к моменту подачи заявки должны быть готовы все разрешения ФАС, что сделать почти невозможно", заявил пресс-секретарь.

"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2013 году "Роснефть" подписала с "Алросой" соглашение о покупке газовых активов за $1,38 млрд, однако сделка не была закрыта, поскольку "Роснефть" посчитала цену сильно завышенной и потребовала переоценки запасов.