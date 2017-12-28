В США бывшего юриста экс-главы фармацевтической компании признали виновным в махинациях

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший юрист экс-главы американских фармацевтических компаний Turing Pharmaceuticals и Retrophine Мартина Шкрели, вызвавшего в США скандал с завышением цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз, признан виновным в соучастии в махинациях с ценными бумагами. Соответствующий вердикт вынесло в среду жюри присяжных суда в нью-йоркском районе Бруклин, сообщило агентство Reuters.

По его данным, присяжные пришли к выводу, что Эван Грибел, который являлся корпоративным юристом в Retrophine и юридическим помощником Шкрели, оказывал последнему помощь в совершении крупных финансовых махинаций.

Адвокаты 44-летнего Грибела заявили, что "шокированы вердиктом" и намерены "продолжать бороться" за честь подсудимого и его семьи. Наказание в отношении экс-юриста будет вынесено позднее. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Согласно обвинительным материалам, Шкрели с группой сообщников, которая включала Грибела, обманом убедил инвесторов вложить средства в два разорившихся впоследствии фонда, а также растратил активы Retrophine. Как заявила прокуратура, 34-летний Шкрели пошел на растрату $11 млн, чтобы расплатиться с личными долгами. Подсудимого в августе признали виновным по трем из восьми пунктов предъявленного ему обвинения, все они касаются сговора с целью совершения махинаций с ценными бумагами. Приговор в его отношении будет вынесен в следующем году, ему также грозит до 20 лет тюрьмы.

Шкрели стал известен после скандала, разгоревшегося в августе 2015 года. Фармацевтическая компания, которую он возглавлял, выплатила американской лаборатории Impax $55 млн за право владеть и распоряжаться лекарством под названием Daraprim для лечения редкого инфекционного заболевания. После этого средняя стоимость одной дозы данного препарата на рынке поднялась с $13,5 до $750.

В США этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Шкрели после этого стали называть "самым ненавистным человеком в Америке". При этом выдвинутые против него обвинения не имеют отношения к указанному скандалу, а относятся исключительно к финансовым махинациям.