Volkswagen отзывает в РФ 16 тыс. Polo Sedan и почти 10 тыс. Skoda Rapid

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen, ООО "Фольскваген Групп Рус", отзывает в России 16 тыс. 65 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 9 тыс. 973 авто Skoda Rapid из-за возможных проблем с буксировкой автомобиля. Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат автомобили, проданные в 2017 году.

"Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будут бесплатно заменены буксирные проушины.