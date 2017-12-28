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Volkswagen отзывает в РФ 16 тыс. Polo Sedan и почти 10 тыс. Skoda Rapid

Экономика и бизнес
28 декабря, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Причиной отзыва названы возможные проблемы при буксировке автомобиля

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen, ООО "Фольскваген Групп Рус", отзывает в России 16 тыс. 65 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 9 тыс. 973 авто Skoda Rapid из-за возможных проблем с буксировкой автомобиля. Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат автомобили, проданные в 2017 году.

"Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будут бесплатно заменены буксирные проушины.

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