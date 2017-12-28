Глава ФАС не исключил переноса нефтяных сделок с иноинвесторами из-за санкций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не исключил переноса всех нефтяных сделок с иностранными инвесторами на февраль - март 2018 года из-за санкций. Об этом он заявил журналистам.

"Если есть данные, что у нас сильно будут меняться санкции, то я не исключаю, что вообще у нас весь этот вопрос, который касается нефтедобычи, переедет на февраль или на март, пока мы не разберемся с новыми санкциями. Потому что бросаться в омут с закрытыми глазами - глуповато", - сказал он.