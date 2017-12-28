Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ФАС не исключил переноса нефтяных сделок с иноинвесторами из-за санкций

Экономика и бизнес
28 декабря, 14:22 UTC+3

Игорь Артемьев считает возможным решение вопросов, которые касаются нефтедобычи, перенести на февраль - март

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не исключил переноса всех нефтяных сделок с иностранными инвесторами на февраль - март 2018 года из-за санкций. Об этом он заявил журналистам.

"Если есть данные, что у нас сильно будут меняться санкции, то я не исключаю, что вообще у нас весь этот вопрос, который касается нефтедобычи, переедет на февраль или на март, пока мы не разберемся с новыми санкциями. Потому что бросаться в омут с закрытыми глазами - глуповато", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
4
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
5
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
6
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама