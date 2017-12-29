Трутнев: новых предприятий на Дальнем Востоке через год будет вдвое больше

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число новых предприятий на регионах Дальневосточного федерального округа в следующем году планируется увеличить в два раза по сравнению с 2017 годом, сообщил в пятницу полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев.

"Что в этом году произошло в конкретной плоскости?.. Уже построено 89 предприятий. Это не так много для Дальнего Востока, но и не так мало. В следующем году их будет минимум в два раза больше", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Трутнев отметил, что в настоящее время в округе активно создаются предприятия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческие комплексы, а также промышленные предприятия по переработке минерального сырья. Около 26% всех прямых иностранных инвестиций на территории России приходятся на Дальний Восток.