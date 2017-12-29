Украина провожает 2017 год растущими долгами и инфляцией

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Уходящий год для экономики Украины сложно назвать переломным. Несмотря на заявления чиновников о том, что страна преодолела спад в экономике и та идет на поправку, реальные цифры говорят во многом об обратном: рост ВВП замедляется, а цены и тарифы растут.

Прогноз увеличения ВВП на 3% в течение года многократно пересматривался в сторону снижения. В правительстве признают, что национальная экономика в итоге может вырасти на 1,8% - 2%, что даже скромнее результата 2016 года (2,3%). Для этого есть много причин: снижение промышленного производства (за 11 месяцев 2017 года на 0,1%); сокращение производства в иных сферах, прежде всего сельскохозяйственной; увеличение в разы дефицита торгового баланса (за 10 месяцев 2017 года негативное сальдо внешней торговли увеличилось в 2,2 раза, до $4,6 млрд); существенное повышение расходов на соцвыплаты, в том числе субсидии.

Официально власти заявляют, что ключевыми причинами следует считать конфликт в Донбассе, потерю в связи с этим пятой части экономики страны и большие расходы на военную сферу. Украинский экономист Александр Охрименко считает, что положительная динамика экономики и вовсе может составить всего 1% к предыдущему году. "Уже сейчас в стране наблюдается стагнация, которая может затянуться на десятилетия", - заявил эксперт.

На этом фоне происходит наращивание государством долгового бремени.

Торговля с Россией

2017 год показал, что вопреки непростым отношениям Киева и Москвы, экономические интересы постепенно берут свое. Экспорт украинских товаров в Россию в период с января по август увеличился на 17,7%, до $2,6 млрд, а импорт - на 37,2%, до $4,2 млрд. Доля российского рынка в структуре общих поставок за рубеж составила 9,4%, а РФ как государство вновь стало крупнейшим торговым партнером Киева.

Что касается импорта, то около 40% всех ввозимых на Украину товаров являются российскими. Ключевыми из них остаются коксующийся уголь и нефтепродукты, отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель страны Наталья Микольская пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС, что Россия является естественным торговым партнером Украины, поэтому рост взаимного экспорта и импорта в 2017 году обусловлен объективными факторами. "Что касается импорта из РФ, то ситуация аналогичная. Бизнес ориентируется на то, как ему быстрее и логистически выгоднее доставить товар, поэтому ищет для себя потенциально более дешевое сырье и более дешевые компоненты", - добавила она.

Замглавы ведомства подчеркнула, что ранее украинские и российские предприятия в течение длительного времени были "в единых звеньях добавочной стоимости". "Поэтому я считаю, что у роста торговли есть объективные причины", - сказала она.

Госдолг растет

Правительство Украины утвердило 1 декабря среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2017 - 2019 годы, которая предусматривает, что соотношение долга к ВВП должно составлять 66%, 62% и 58% соответственно. Среди инструментов достижения этих целей кабмин видит увеличение удельного веса внутренних госзаймов, регулярное размещение государственных ценных бумаг, увеличение сроков их обращения, операции по "управлению госдолгом с целью уменьшения пиковых нагрузок на госбюджет".

Однако пока госдолг растет, все ближе приближаясь к размеру ВВП. Если на начало года он составлял 1,9 трлн гривен, или $71 млрд, то за 10 месяцев он увеличился на 6,1%, до 2 трлн гривен, или $76,3 млрд, что превышает 80% ВВП. В пересчете на одного гражданина каждый украинец, включая младенцев и пенсионеров, должен международным финансовым организациям более $1,8 тыс.

По оценкам рейтингового агентства Fitch, в целом государственный долг приблизится к отметке 83,3% ВВП (включая гарантии) к концу 2017 года. При этом общеевропейское законодательство предписывает, что предельно допустимый национальный долг не должен превышать 60% объема производства в стране.

Взятое необходимо возвращать

В 2017 году сотрудничество с МВФ оказалось "в минусе": Киев получил лишь один транш в $1 млрд, однако в течение года ему пришлось отдать Фонду около $1,3 млрд в оплату займов прошлых лет. В течение 2018-2022 годов Украина должна будет выплатить по своим внешним обязательствам (в том числе по их обслуживанию) $28,7 млрд. При этом пиковые выплаты придутся на 2019 - 2020 годы.

Киев пытается реструктурировать долги, понимая, что если отдавать их в срок, то это может существенно пошатнуть финансовый баланс государства. Так, в сентябре страна впервые с 2013 года разместила пятнадцатилетние евробонды на $3 млрд. По словам замглавы Минфина Юрия Буцы, часть из этих средств необходима для выкупа еврооблигаций, срок размещения которых завершается в 2019 и 2020 годах. Таким образом, по сути, произошла реструктуризация ранее размещенных еврооблигаций. При этом в результате этих "маневров" чистый прирост госдолга в итоге составит около $1,4 млрд.

Между тем эксперты НБУ сходятся во мнении, что у страны имеются значительные риски дефолта, связанные с внешними выплатами. Существенным фактором в этом выступает шаткая ситуация, связанная с дальнейшими перспективами сотрудничества Киева и МВФ.

Первые выплаты в пользу России по евробондам

Весной 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по суверенному долгу Киева на $3 млрд, согласившись с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям. Более того, по решению этого же суда украинская сторона осуществила первую выплату России в размере £1,2 млн в качестве компенсации части судебных издержек. Киев предпринял ответный шаг - подал апелляцию, не соглашаясь с ускоренной процедурой. Она будет рассмотрена 22-26 января.

Между тем проценты по спору растут. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, сумма, которая ежедневно начисляется на долг Украины, составляет $673 тыс., а по году это выходит около $250 млн. "Поэтому каждый день, пока будет длиться судебное разбирательство, пока Украина не заплатит обязательства перед Россией, эта цифра будет начисляться украинской стороне", - заявлял он.

Хотя в РФ и рассматривают вариант продажи долга другой стороне, Украине вряд ли удастся отказаться от выплат. "Это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования к Украине", - заявлял замглавы Минфина России Сергей Сторчак. Он также сообщал, что Москва и Киев через посредников все же обсуждают возможность внесудебного урегулирования спора, однако " с Украиной напрямую общения нет".

Во Всемирном банке считают, что Киев должен поддерживать "правильные отношения" со всеми кредиторами, включая РФ.

МВФ не дает денег

С 2015 года Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на сумму около $8,4 млрд (последний из них $1 млрд 5 апреля 2017 года). Фонд начал задерживать транши, как только Киев перестал выполнять в полной мере требования международной организации. Так, президент страны внес в парламент проект закона об Антикоррупционном суде лишь в последний день работы Рады в уходящем году - 22 декабря. Еще одно требование - создание рынка земли на Украине - также не удовлетворено, поскольку парламентарии еще на год продлили мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Глава Минфина Александр Данилюк считает, что все требования вполне реалистично осуществить в 2018 году и получить не менее двух траншей на $3 млрд - $3,5 млрд. В самом МВФ пока с осторожностью комментируют такой оптимизм. По словам официального представителя фонда Уильяма Мюррея, информацию о новых траншах следует воспринимать как "гипотетическую".

Между тем, подчеркивают в НБУ, новая кредитная программа нужна Киеву как воздух, поскольку без нее не удастся рефинансировать все тот же госдолг. Регулятор назвал вероятность потери финансовой дружбы с фондом "ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности в ближайшие годы". Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук считает, что шансы на продолжение такой дружбы падают, однако спасти украинскую экономику мог бы курс на восстановление кооперации с СНГ, в особенности с Россией.

Экономист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что Киеву не получит денег и в 2018 году, причина этого - приближающиеся выборы на Украине. "После президентских выборов в 2019 году мы опять вернемся к сотрудничеству с МВФ. Но там уже будет экстренная ситуация, сильное давление", - заявил эксперт.

Инфляция бьет по кошельку

Рост цен на Украине бьет все новые рекорды, превосходя все ожидания. Сдержанный прогноз инфляции на уровне 8,1% по году увеличился в 1,5 раза, до 12,2%. Это не предел, уверяют эксперты Fitch, и заявляют, что она может возрасти и до 13,7%, поэтому украинцам придется туже затянуть пояса.

По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, более всего в 2017 году (в процентном отношении) подорожало сало (68%), свекла и морковь (57 - 58%), свинина и говядина (более 30%). Ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, в том числе на молочные продукты. Из-за ослабления курса гривны к иностранным валютам также подорожал ряд импортных товаров, среди которых автомобили, лекарственные средства, мебель.

"Высокие коммунальные расходы, а также снижение субсидирования из-за повышения зарплат и пенсий будут сдерживать потребительский спрос и объясняют рост цен", - считает аналитик группы компаний Forex club Андрей Шевчишин. Среди факторов, повлиявших на рост инфляции - рост пенсий в стране для около 10,2 млн граждан, увеличение минимальных зарплат, а также акцизов на табачные изделия.

Государственная служба статистики отчитывается, что, несмотря на кризисные явления, доходы населения растут. Например, во II квартале номинальные доходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 17,6%, при этом "реальный располагаемый доход, определенный с учетом ценового фактора", лишь на 1,7%. То есть инфляция в разы превышает темпы роста благосостояния граждан.

По данным экспертов, две трети украинцев живет за чертой бедности, в том числе каждый четвертый работающий гражданин. "Практически 65% домохозяйств оформили субсидии. Это говорит о том, что украинцы настолько обеднели, что им не хватает денег на оплату коммунальных услуг", - отметил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Статистическое ведомство сообщало, что около половины своих доходов люди тратят на еду, остальное расходуется на "непродовольственные товары и услуги", главным образом на коммунальные платежи. Между тем альтернативные опросы показывают, что во многих случаях из-за низких доходов на еду тратится до 80% ежемесячных доходов.

Хотя граждане в основном добросовестно пытаются платить по счетам, с наступлением отопительного сезона платежки за тепло для многих становятся неподъемными. Население вынуждено растягивать их на год. В результате образуются многомиллиардные долги за газ. Между тем в 2017 году появилось еще одно новшество. Теперь суммы за гигакалории могут увеличиться еще на 20 - 25%, поскольку в платежки включены и общедомовые потери тепла. "Все потери дома теперь будут рассчитывать на всех жильцов", - рассказал бывший министр ЖХК Украины Алексей Кучеренко.

Что ждет Украину в 2018 году

В новом году Украине придется отдавать все больше и брать все больше. По мнению эксперта в сфере экономики Александра Охрименко, только по государственному долгу Киеву необходимо будет погасить около $4,3 млрд, что на $1 млрд больше, чем годом ранее. Среди инструментов привлечения средств - выпуск новых еврооблигаций на сумму $2 млрд, но осуществить это будет сложнее из-за внешних обстоятельств. "В США ФРС поднимает базовую ставку, а это значит, что международные инвесторы будут требовать больше процентов по облигациям развивающихся стран, к которым относится и Украина", - пояснил эксперт.

В случае роста цен на нефть Украине также придется повышать тарифы на услуги ЖКХ для населения (на 30 - 40%) и для бизнеса (на 50%). Если стоимость энергоресурсов будет расти быстрее, чем цены на основные украинские экспортные товары (зерно и металл), то в 2018 году дефицит во внешней торговле может вырасти до $7 млрд, что потребует компенсаций за счет золотовалютных резервов страны.

Среди ключевых рисков для роста экономики и благосостояния граждан - начало политического сезона, ведь 2018 год станет предвыборным.

Директор рейтингового агентства IBI-Rating Алексей Амфитеатров считает, что во внешней торговле ситуация для Украины также меняется в худшую сторону. "Постепенно снижается привлекательность страны в качестве страны-транзитера. Речь идет о строительстве обводных газопроводов и разработке новых транзитных железнодорожных и автомобильных путей для доставки грузов ЕС в обход Украины, что связано с действием взаимных торговых и транспортных запретов между Украиной и Россией", - отметил он.

Кроме того, усилились риски для украинских товаропроизводителей в связи со вступлением в силу 1 сентября 2017 года неполитической части соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. В результате на ряд украинских товаров перестал распространяться льготный тарифный режим. "Страна, по сути, оказалась "на шпагате", исчерпав возможности преференции для отечественных компаний", - резюмировал Амфитеатров.