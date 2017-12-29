Песков: судить об интересе бизнеса к евробондам для возврата капиталов преждевременно

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль считает преждевременным оценивать интерес бизнеса к евробондам для возврата капиталов в РФ. "Пока еще ничего не запущено, ничего не вышло еще, поэтому говорить об интересе [бизнеса к таким облигациям] пока преждевременно", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как оценивают в Кремле популярность этого инструмента.

Президент России Владимир Путин поручил определить условия и параметры выпуска суверенных евробондов, которые необходимы для возврата капитала в страну российскими инвесторами. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в рамках поручения президента Минфин выпустит обычные евробонды, заложенные в бюджете на 2018 год. Всего бюджет предполагает выпуск новых евробондов на $3 млрд. По словам главы Минфина, бумаги будут выпускаться через российскую инфраструктуру - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа), который будет вести учет по этим бумагам.

Также Песков, комментируя публикацию агентства Reuters о том, что инициативу выпуска таких облигаций озвучил на встрече с главой государства в сентябре председатель совета директоров группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин, заявил, что предложение о выпуске номинированных в валюте облигаций для возврата в РФ капитала, которому могут грозить новые санкции, формировалось в недрах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Насколько мне известно в рамках РСПП формировалось [это] предложение, в том числе на экспертном уровне. И я знаю, что в процессе формирования Березкин также принимал участие", - сказал Песков.

В декабре на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса глава государства поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ. По его словам, данный вопрос проработали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, и "реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого".