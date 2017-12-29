Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: судить об интересе бизнеса к евробондам для возврата капиталов преждевременно

Экономика и бизнес
29 декабря, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что предложение о выпуске облигаций для возврата в РФ капитала формировалось в недрах Российского союза промышленников и предпринимателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль считает преждевременным оценивать интерес бизнеса к евробондам для возврата капиталов в РФ. "Пока еще ничего не запущено, ничего не вышло еще, поэтому говорить об интересе [бизнеса к таким облигациям] пока преждевременно", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как оценивают в Кремле популярность этого инструмента.

Президент России Владимир Путин поручил определить условия и параметры выпуска суверенных евробондов, которые необходимы для возврата капитала в страну российскими инвесторами. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в рамках поручения президента Минфин выпустит обычные евробонды, заложенные в бюджете на 2018 год. Всего бюджет предполагает выпуск новых евробондов на $3 млрд. По словам главы Минфина, бумаги будут выпускаться через российскую инфраструктуру - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа), который будет вести учет по этим бумагам.

Смотрите также

Проект о налоговой льготе по бондам для возврата капитала в РФ внесен в кабмин

Путин поручил с 2018 года выпустить облигации для возвращения капиталов в РФ

Евробонды для возврата капитала в РФ приравняют к ценным бумагам

Также Песков, комментируя публикацию агентства Reuters о том, что инициативу выпуска таких облигаций озвучил на встрече с главой государства в сентябре председатель совета директоров группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин, заявил, что предложение о выпуске номинированных в валюте облигаций для возврата в РФ капитала, которому могут грозить новые санкции, формировалось в недрах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Насколько мне известно в рамках РСПП формировалось [это] предложение, в том числе на экспертном уровне. И я знаю, что в процессе формирования Березкин также принимал участие", - сказал Песков.

В декабре на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса глава государства поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ. По его словам, данный вопрос проработали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, и "реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
5
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
6
Военнослужащие, получившие награды за операцию в Сирии. Досье
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама