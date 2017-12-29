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На Дальнем Востоке планируется реализовать инвестпроекты на 3,7 трлн рублей

Экономика и бизнес
29 декабря, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Всего в текущем году в инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока было вложено порядка 130 млрд рублей

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 1,1 тыс. инвестиционных проектов на сумму 3,7 трлн рублей заявлены к реализации на территории дальневосточных регионов. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Всего сейчас заявлено к реализации уже 1,1 тыс. проектов по территории Дальнего Востока. Общий объем инвестиций по ним пока заявлен 3,7 трлн рублей", - сказал он.

Трутнев отметил, что больше всего инвестпроектов реализуются на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток. Всего в текущем году в инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока было вложено порядка 130 млрд рублей.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Сегодня свободный порт включает 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалинской области, городской округ Петропавловск- Камчатский Камчатского края и городской округ Певек Чукотки.

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