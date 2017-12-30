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ФНС предложила автоматически обмениваться страновыми отчетами с 44 государствами

Экономика и бизнес
30 декабря, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Служба составила перечень в соответствии с законом о порядке взаимодействия российских налоговиков с компетентными органами зарубежных стран

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России внесла 44 государства в перечень стран и территорий, с которыми РФ будет автоматически обмениваться страновыми отчетами. Проект соответствующего приказа был опубликован в пятницу вечером на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список попали 44 государства Европы, Азии и Латинской Америки, а также остров Мэн, острова Кайман, Джерси и Гернси, которые находятся под суверенитетом Великобритании.

Перечень был составлен в соответствии с законом об автоматическом обмене данными о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний с другими странами, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 27 ноября.

Закон определяет порядок взаимодействия российских налоговиков с компетентными органами зарубежных стран при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, а также выполнения условий соглашений об автоматическом обмене страновыми отчетами и финансовой информацией, которые заключаются в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым делам. Предполагается, что организации финансового рынка будут обязаны предоставлять ФНС информацию о своих клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их контролирующих, являющихся налоговыми резидентами зарубежных стран. Россия будет получать сведения о зарубежных счетах своих налоговых резидентов от других государств и при этом сама будет передавать такие же сведения об иностранных налоговых резидентах в соответствующие страны.

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