Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЭБ профинансирует проект "Запсибнефтехим" на $400 млн

Экономика и бизнес
31 декабря 2017, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Проект нефтехимического комплекса направлен на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Банк развития (ВЭБ) профинансирует проект нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", реализуемый холдингом "Сибур", в объеме $400 млн, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, объем финансирования со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеров снижается с $3,3 млрд до $2,9 млрд.

Смотрите также

Минфин разместит на депозитах ВЭБ свободные средства бюджета на сумму до 200 млрд рублей

ВЭБ и МЭР обсуждают создание фонда инфраструктурной ипотеки

Путин подписал пакет законов о банковских операциях и гарантиях ВЭБ

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн т) и полипропилена (500 тыс. т).

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 20 млрд куб. м ПНГ, тем самым предотвращая его сжигание на месторождениях и выбросы загрязняющих веществ в объеме 6-7 млн т в год. В строительстве принимают участие в основном российские компании, общая сумма контрактов с российскими подрядчиками и поставщиками превышает 220 млрд рублей, поставки идут из 35 регионов России.

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Берлинская полиция сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь
2
Путин сократил максимальную численность штата МВД
3
Собянин пообещал с 1 января увеличить пенсии и соцвыплаты в Москве
4
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
5
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама