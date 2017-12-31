ВЭБ профинансирует проект "Запсибнефтехим" на $400 млн

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Банк развития (ВЭБ) профинансирует проект нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", реализуемый холдингом "Сибур", в объеме $400 млн, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, объем финансирования со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеров снижается с $3,3 млрд до $2,9 млрд.

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн т) и полипропилена (500 тыс. т).

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 20 млрд куб. м ПНГ, тем самым предотвращая его сжигание на месторождениях и выбросы загрязняющих веществ в объеме 6-7 млн т в год. В строительстве принимают участие в основном российские компании, общая сумма контрактов с российскими подрядчиками и поставщиками превышает 220 млрд рублей, поставки идут из 35 регионов России.

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.