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Усманов продал свою долю в телевизионном холдинге ЮТВ бывшему главе "Мегафона"

Экономика и бизнес
31 декабря 2017, 20:25 UTC+3 МОСКВА 31 декабря. МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

После сделки Иван Таврин консолидирует 100% компании

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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА 31 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов продал свою долю в ООО "Новый Медиа Холдинг" партнеру, бывшему главе "Мегафона" Ивану Таврину. Об этом сообщили 31 декабря ТАСС в пресс-службе USM Holdings (управляет активами Усманова).

"Сделка по ЮТВ закрыта", - сказал представитель компании.

О планах Усманова продать свои телевизионные активы партнеру Таврину стало известно РБК 13 декабря, в этот же день стороны официально подтвердили информацию ТАСС. Речь идет о покупке Тавриным 58,29% ООО "Новый Медиа Холдинг". До сделки Таврину принадлежало 41,71% ООО "Новый Медиа Холдинг", после сделки он консолидирует 100% компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 20 декабря согласовала ходатайство принадлежащей Таврину ООО "ЮТВ Группа". Было ли выдано предписание по этой сделке - в ведомстве не уточняли. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Основные активы "ЮТВ Холдинг" - федеральные эфирные телеканалы "Ю", "МУЗ-ТВ" и Disney, а также каналы, входящие в "СТС Медиа" ("СТС", "Dомашний", "Че" и "СТС Love"). Помимо этого, в "ЮТВ Холдинг" входят казахстанский "31 канал" и международная версия канала "Перец".

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Персоны
Усманов, Алишер Бурханович
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