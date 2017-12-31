Усманов продал свою долю в телевизионном холдинге ЮТВ бывшему главе "Мегафона"

МОСКВА 31 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов продал свою долю в ООО "Новый Медиа Холдинг" партнеру, бывшему главе "Мегафона" Ивану Таврину. Об этом сообщили 31 декабря ТАСС в пресс-службе USM Holdings (управляет активами Усманова).

"Сделка по ЮТВ закрыта", - сказал представитель компании.

О планах Усманова продать свои телевизионные активы партнеру Таврину стало известно РБК 13 декабря, в этот же день стороны официально подтвердили информацию ТАСС. Речь идет о покупке Тавриным 58,29% ООО "Новый Медиа Холдинг". До сделки Таврину принадлежало 41,71% ООО "Новый Медиа Холдинг", после сделки он консолидирует 100% компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 20 декабря согласовала ходатайство принадлежащей Таврину ООО "ЮТВ Группа". Было ли выдано предписание по этой сделке - в ведомстве не уточняли. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Основные активы "ЮТВ Холдинг" - федеральные эфирные телеканалы "Ю", "МУЗ-ТВ" и Disney, а также каналы, входящие в "СТС Медиа" ("СТС", "Dомашний", "Че" и "СТС Love"). Помимо этого, в "ЮТВ Холдинг" входят казахстанский "31 канал" и международная версия канала "Перец".