В 2018 году в России начнет работу система tax free

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о введении tax free в России вступает в силу с 1 января 2018 года. Новая система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Пункты tax free должны начать свою работу в октябре 2018 года в аэропортах трех российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. После 2018 года перечень городов может быть расширен.

Предусматривается, что закон начнет действовать поэтапно - часть норм вступит в силу с 1 января 2018 года, другие - с 1 октября, некоторые положения - через месяц после официального опубликования закона.

Возможность введения tax free в России обсуждалась в конце 2016 года на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который тогда обратил внимание на необходимость учесть соответствующий международный опыт и отметил, что запуск системы tax free будет способствовать росту туристического потока и товарооборота. Ответственным за пилотный проект была назначена Федеральная налоговая служба.

Как будет работать tax free

До 1 октября будет действовать временный порядок компенсации НДС. А с октября будет налажено электронное взаимодействие между магазинами, таможней и налоговой службой. Но на первом этапе все документы в налоговую придется представлять самостоятельно и по большей части в бумажном виде.

В рамках пилотного запуска системы tax free иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС на алкогольную продукцию. На другие подакцизные товары возврат НДС распространяться не будет.

Правительство РФ утвердит критерии для отбора магазинов, которые будут участвовать в пилотном проекте. Критерии в основном будут касаться выручки и объема уплаченных за последние несколько лет налогов. Правительство также должно определить перечень мест, где должны располагаться магазины. Операторов будут выбирать сами магазины, пока их выбор пал на Global Blue и Premier Tax Free.

Иностранным покупателям в рамках пилотного проекта будут компенсировать 100% НДС, однако им придется оплачивать услуги оператора системы. Процент возмещения будет определяться соглашением между магазинами и оператором. Магазин предъявит налоговой инспекции чек tax free с отметкой Таможенной службы и подтверждением компенсации, магазин будет получать вычет в полном объеме. При этом иностранному гражданину компенсация будет равна разнице между суммой возмещенного налога и уплаченной суммы услуги оператора.

Федеральная таможенная служба (ФТС) организует 14 пунктов tax free в авиаузлах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Пулково и Сочи. Создание этих пунктов потребует от ФТС увеличения штата на 56 человек, поскольку работа в рамках проекта будет вестись в круглосуточном режиме.

ФТС предложила Минфину рассмотреть возможность проведения всех операций по системе tax free в цифровом виде, даже отметку фактического контроля на чеке приобретенных товаров. Соответствующее предложение уже внесено в Минфин.

Зачем России tax free

Глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что запуск этой системы будет способствовать развитию въездного туризма в России. "Мы считаем это очень важным, своевременным. Это будет иметь очень важное значение для развития именно въездного туризма, стимулируя покупки в нашей стране", - заявлял Сафонов.

По его словам, система tax free окажет положительное влияние на рост привлекательности РФ для китайских туристов, а также туристов из Европы и Америки.