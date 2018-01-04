"Аэрофлот" откроет новый рейс в Казахстан

АСТАНА, 4 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с весенне-летней навигации откроет новый рейс с сообщением Москва - Кызылорда. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Российская авиакомпания планирует совершать полеты четыре раза в неделю на воздушных суднах типа Boing-737-800 (Airbus - резерв). В настоящее время проходят процедуры согласования выполнения авиарейса по данному маршруту", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

На сайте авиакомпании билеты из Москвы в Кызылорду можно купить, начиная с 15 июля 2018 года. Самый дешевый из них обойдется в 1213 рублей.

Сегодня "Аэрофлот" выполняет рейсы несколько раз в неделю в ряд городов Казахстана: Алма-Ату, Астану, Актау, Актобе, Атырау, Караганду и Шымкент.