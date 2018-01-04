"Уральские авиалинии" заинтересованы в налаживании авиасообщения с Каиром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не исключает возможности налаживания регулярного авиасообщения с Каиром. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

"Мы заинтересованы в регулярном авиасообщении с Египтом, если нам удастся получить все необходимые документы. Для нас это, конечно же, интересно", - сказал он.

Скуратов добавил, что если будет подписан указ о возобновлении чартерных рейсов, то авиакомпания будет готова в течение месяца наладить чартеры в Хургаду и Шарм- эш-Шейх.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября при вылете из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что регулярное авиасообщение с Каиром может быть открыто уже в феврале 2018 года, однако речь пока не идет о чартерных рейсах на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.