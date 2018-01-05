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Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже

Экономика и бизнес
5 января, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Снижение курса рубля и котировок акций российских компаний происходит вслед за дешевеющей нефтью

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Здание ММВБ в Москве

Здание ММВБ в Москве

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже вырос на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 57,04 рубля.

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Об этом свидетельствуют данные торгов. При этом курс евро поднялся на 10 копеек, до отметки 68,8 рубля.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) в ходе торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,14%, до 2200,58 пункта, превысив отметку 2200 пунктов впервые с 8 февраля 2017 года.

Накануне индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 1200 пунктов впервые с 17 сентября 2014 года.

Снижение курса рубля и котировок акций российских компаний на Мосбирже происходит вслед за дешевеющей нефтью. Так, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте упала на 0,4%, до максимума с мая 2015 года и достигла отметки $67,8 за баррель.

 

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