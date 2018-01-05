Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже вырос на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 57,04 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торгов. При этом курс евро поднялся на 10 копеек, до отметки 68,8 рубля.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) в ходе торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,14%, до 2200,58 пункта, превысив отметку 2200 пунктов впервые с 8 февраля 2017 года.

Накануне индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 1200 пунктов впервые с 17 сентября 2014 года.

Снижение курса рубля и котировок акций российских компаний на Мосбирже происходит вслед за дешевеющей нефтью. Так, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте упала на 0,4%, до максимума с мая 2015 года и достигла отметки $67,8 за баррель.