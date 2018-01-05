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Предприятия Дагестана планируют в 2018 году увеличить поставки баранины в Иран в 30 раз

Экономика и бизнес
5 января, 14:54 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, января. /ТАСС

Тремя хозяйствами заключены договоры на поставку более 7 тыс. тонн мяса

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МАХАЧКАЛА, 5 января. /ТАСС/. Три крупнейших дагестанских мясокомбината намерены экспортировать более 7 тыс. тонн баранины в Иран в 2018 году, увеличив объем поставок в 30 раз. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия республики Керимхан Абасов.

"Тремя дагестанскими хозяйствами - "Агросоюз", ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" и Махачкалинский мясокомбинат заключены договоры на поставку в 2018 году более 7 тыс. тонн баранины в Республику Иран. В 2017 году в Иран этими тремя предприятиями поставлено 228 тонн баранины", - пояснил он. Таким образом, объем поставок увеличится в 30 раз.

По данным минсельхоза региона, "Кизляр Урицкий мясокомбинат" с 2018 года увеличит поставки баранины в Иран в два раза. Для увеличения объема поставок и производства планируется завозить мясо из других регионов, в частности, из Ставропольского края и Калмыкии. В рамках реализации республиканского приоритетного проекта "Создание агропромышленного комплекса по переработке продукции животноводства в Республике Дагестан" на предприятии запущен халяльный цех, одобренный муфтиятом республики.

Как сообщал ранее ТАСС Мухтарбий Аджеков, глава Ногайского района, где производится значительная часть дагестанской баранины, иранский и ближневосточный рынки являются одними из самых выгодных для дагестанских производителей из-за высокой закупочной цены на эту продукцию и удобной логистики. По его словам, в странах Ближнего Востока уровень потребления баранины колеблется в районе 20-30% от всего рынка мяса, и дагестанские производители могут выручить порядка 7-10 долларов за килограмм. В Москве, по словам главы района, сельхозпроизводители получат только $3-4 за килограмм, потому что средний уровень потребления баранины в России составляет около 1,5%.

В Дагестане насчитывается порядка 5 млн голов овец. Предприятия республики уже начали поставки в Иран. В частности, недавно крестьянско-фермерское хозяйство "Боз Торгай" заключило с иранскими партнерами договор на поставку баранины. Поначалу будет поставляться 100-150 тонн в месяц, в дальнейшем объемы должны увеличиться до 300 тонн в месяц.

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