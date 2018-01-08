Счетная палата ожидает дефицит бюджета 2017 года на уровне 1,8-1,9% ВВП

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета 2017 года будет меньше заложенного в закон - 1,8-1,9% ВВП за счет более высоких цен на нефть, сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник.

"Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 млрд рублей больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9% ВВП", - сказала Голикова изданию.

Говоря о перспективах бюджета 2018 года, она отметила, что оснований для его стабильного исполнения и по доходам, и по расходам "достаточно".

"Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января", - добавила глава Счетной палаты.

В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что дефицит федерального бюджета в 2017 году, по оценке министерства, составит 1,6% ВВП. В Минфине полагают, что доходы бюджета в минувшем году составили 14,99 трлн рублей, что больше запланированного в первой редакции бюджета на 1,5 трлн рублей.