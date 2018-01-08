Отсчет срока для арбитража в споре ЕС и РФ по свинине начался 6 декабря

ЖЕНЕВА, 8 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Отсчет отведенного по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) 60-дневного срока для рассмотрения в арбитраже спора Евросоюза и России по свинине начался 6 декабря, и ближайшим шагом в этой процедуре станет назначение арбитров. Такие пояснения дали в понедельник ТАСС в пресс-службе ВТО.

В срок уложиться не удастся

"Следующий шаг для ВТО - это установить контакт с тремя первоначальными членами Третейской группы и выяснить, свободны ли они для проведения арбитража. Если нет, то потребуется найти замену или замены, после чего состоится арбитраж", - пояснил представитель пресс-службы. Согласно правилам ВТО, арбитраж "должен быть проведен в течение 60 дней после истечения разумного периода времени, что в данном случае было зафиксировано 6 декабря", пояснил собеседник. Однако учитывая, что потребуется время для подтверждения наличия арбитров, а также время, которое необходимо для рассмотрения обоснованности уровня ответных мер (около €1,4 млр евро в год), "вряд ли удастся уложиться в отведенный срок, что является довольно нормальным явлением в случаях с арбитражем".

Европейский союз 3 января инициировал в ВТО проведение специального заседания Органа по разрешению споров (ОРС). Как сообщил корр. ТАСС дипломатический источник, хорошо знакомый с этим вопросом, "ЕС попросил об ответных мерах в отношении России" в торговом споре, касающемся введенного ею в начале 2014 года запрета на ввоз живых свиней и свиноводческой продукции из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве.

В Брюсселе утверждают, что Москва не выполнила ранее принятые ВТО в рамках процедуры разрешения споров решения по этому вопросу. "Россия выступила против просьбы ЕС", - сообщил источник. В итоге рассмотрением этого вопроса теперь займется арбитраж.

Процедура может быть приостановлена

Между тем Евросоюз "может в любой момент попросить арбитров приостановить их работу". "Евросоюз фактически заявил, что просит об арбитраже потому, что Россия не хочет вести переговоры о так называемом "соглашении об упорядочении" ("sequencing agreement"), на основе которого панель арбитров в первую очередь определила бы выполнение Россией [принятого ранее Третейской группой] решения [по данному торговому спору] , прежде чем приступить собственно к арбитражу", - отметил источник, подчеркнув, что "если две стороны достигнут соглашения об упорядочении, то ЕС, скорее всего, попросит арбитров приостановить их работу до вынесения панелью постановления".

В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала не соответствующим правилам организации введенный Россией в начале 2014 года запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС. РФ подала апелляцию на это решение, но в феврале 2017 года она была отклонена. 6 декабря прошлого года Россельхознадзор заявил о снятии по требованию ВТО запрета на ввоз свинины из ЕС, введенного из-за АЧС. При этом запрет на ввоз этой продукции в Россию сохраняется, так как она включена в список продовольственного эмбарго.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго также было продлено.

Безосновательный запрос

Ранее в понедельник в Минэкономразвития заявили, что запрос Евросоюза на компенсацию €1,39 млрд в год из-за запрета РФ на ввоз свинины безоснователен, так как Россия выполнила требования ВТО и сняла ветеринарный запрет, введенный из-за вспышек АЧС. Россия будет инициировать третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения Органа ВТО по разрешению споров. В министерстве пояснили, что ЕС запросил приостановить уступки в рамках соглашений ВТО в сторону России, и речь не идет о штрафных санкциях. Приостановление уступок возможно только в случае, если ответчик не выполняет решение ОРС.

В свою очередь, источник в Еврокомиссии сообщил в понедельник ТАСС в Брюсселе, что ЕС не требует финансовых компенсаций от РФ в размере €1,39 млрд в рамках своего обращения в ВТО. "ЕС 3 января подал запрос на созыв панели арбитров ВТО по российскому запрету на экспорт свинины (из ЕС). Мы рассчитываем получить ответ до 6 марта", - отметил он. Источник подчеркнул, что главным отличием от предыдущих слушаний в ВТО по этой теме является то, что Брюссель не требует финансовых компенсаций, а намерен легально определить объем возможных будущих ответных торговых ограничений против РФ, которые бы находились в соответствии с нормами ВТО.