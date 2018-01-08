Bloomberg: минфин США попросил Конгресс повысить лимит госдолга к 28 февраля

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин обратился к лидерам республиканцев в Конгрессе с просьбой повысить лимит государственного долга к 28 февраля. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в администрации.

Мнучин в прошлом году обещал прибегнуть специальным мерам, которые позволят министерству финансировать правительство, по крайней мере, до января. Он неоднократно заявлял, что предпочел бы поднять лимит госдолга до того, как правительство столкнется с потенциальным дефолтом.

В сентябре 2017 года госдолг страны впервые в истории перешагнул отметку в $20 трлн. Тогда американский лидер Дональд Трамп подписал закон, который позволил возобновить процесс заимствования средств.

По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет $20,5 трлн, что превышает ВВП страны. В начале президентства Барака Обамы госдолг был равен примерно $10,6 трлн.