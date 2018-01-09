Татарстан в 2017 году увеличил объем продукции АПК на 5%

КАЗАНЬ, 9 января. /ТАСС/. Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам 2017 года составил 260 млрд рублей, что на 5,1% превышает показатели 2016 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства Татарстана.

"По итогам 2017 года суммарный объем валовой продукции сельского хозяйства Татарстана составил 260 млрд рублей (рост - 5,1%). По данному показателю республика занимает третье место среди регионов России", - сказано в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова, в прошлом году удалось собрать 5,2 млн тонн зерна, впервые удалось заготовить 3 млн тонн свеклы.