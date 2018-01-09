Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Татарстан в 2017 году увеличил объем продукции АПК на 5%

Экономика и бизнес
9 января, 15:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, января. /ТАСС

Республика занимает третье место среди регионов России по показателю суммарного объема валовой продукции сельского хозяйства

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 9 января. /ТАСС/. Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам 2017 года составил 260 млрд рублей, что на 5,1% превышает показатели 2016 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства Татарстана.

"По итогам 2017 года суммарный объем валовой продукции сельского хозяйства Татарстана составил 260 млрд рублей (рост - 5,1%). По данному показателю республика занимает третье место среди регионов России", - сказано в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова, в прошлом году удалось собрать 5,2 млн тонн зерна, впервые удалось заготовить 3 млн тонн свеклы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама