Ford Sollers на заводе в Татарстане вводит допсмену из-за роста спроса на машины

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Компания Ford Sollers вводит дополнительную рабочую смену на 600 новых рабочих мест на заводе в Елабуге (Татарстан) для увеличения объемов производства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Новый 6-дневный график работы на заводе, выпускающем кроссоверы и коммерческие автомобили, вводится в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в России, а также ожиданиями дальнейшего восстановления российского авторынка в 2018 году. В общей сложности в Татарстане было создано около 600 новых рабочих мест. С запуском дополнительной смены штат сотрудников Ford Sollers в Татарстане вырастет до 2,8 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Массовый набор сотрудников для введения дополнительной смены начался в октябре прошлого года. В основном это рабочие, занятые на всех этапах производства автомобилей: слесари механо-сборочных работ (МСР), операторы машин контактной сварки (МКС), водители тягачей и погрузчиков, комплектовщики, маляры, контролеры качества.

На заводе в Елабуге выпускаются адаптированные к российским условиям кроссоверы Ford Kuga, Семиместный внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили семейства Ford Transit. По данным Ford Sollers, спрос на эти модели вырос более чем на 50% в 2017 году.

СП Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге. По данным компании, продажи Ford Sollers в России по итогам 2016 года увеличились на 10% и составили 42,528 тыс. автомобилей.