Суд привлек таксопарк к делу по иску пассажирки "Яндекс.Такси" на 66 млн рублей из-за ДТП

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Тушинский районный суд Москвы привлек компанию-перевозчика ООО "Такси Тайм" в качестве третьего лица к делу по иску пассажирки "Яндекс.Такси" Елены Гращенковой о выплате ей компенсации морального вреда и материального ущерба, которые она получила в результате ДТП летом 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд на месте определил привлечь в качестве третьего лица по делу перевозчика - ООО "Такси Тайм", - сказала судья. В связи с привлечением третьего лица и истребованием дополнительных доказательств судебное заседание отложено до 21 февраля.

Согласно исковому заявлению, ДТП произошло 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Гращенкова вызвала такси через приложение "Яндекс.Такси". В ходе маршрута произошла авария, виновником которой был признан водитель "Яндекс.Такси". В результате аварии Гращенкова получила телесные повреждения, "которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку длительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на треть". По мнению пострадавшей, со стороны "Яндекс.Такси" ей была оказана некачественная и не отвечающая требованиям безопасности услуга.

Изначально сумма исковых требований составляла почти 60 млн рублей (550,3 тыс. рублей расходов на лечение и 59,3 млн рублей компенсации морального вреда). Затем были добавлены дополнительные требования в размере 6 млн рублей в качестве компенсации утраченного из-за болезни заработка.

Затраты на лечение составили 625,6 тыс. рублей, из которых 75,2 тыс. рублей выплатила по ОСАГО страховая компания "Либерти Страхование", которая выступает соответчиком по делу. Эту выплату Гращенкова считает недостаточной. При этом, по словам представителя страховщика, выплата была осуществлена на основании представленных потерпевшей документов.

Согласно отзыву "Яндекс.Такси" на иск, с которым ознакомился ТАСС, компания не является перевозчиком, а выступает в качестве средства связи и предоставляет технологическую услугу по взаимодействию пользователей и партнеров сервиса. Партнером "Яндекс.Такси", с которым у сервиса заключен договор, в данном случае выступало ООО "Логистика-СП" (диспетчерская, работает под брендом "Лайк"), а машина принадлежала на правах аренды ООО "Такси Тайм". Водитель в свою очередь управлял автомобилем на основании договора субаренды.

Таким образом, договор возмездного оказания услуг между истцом и ответчиком заключен не был, считают в "Яндекс.Такси". А единственным документом, регулирующим отношения сервиса и пассажиров, по мнению компании, является лицензионное соглашение, которое заключается в момент установки приложения "Яндекс.Такси" на устройство пользователя.

Также суд в ходе заседания одобрил ряд ходатайств сторон. В частности, было удовлетворено ходатайство "Либерти Страхования" направить запрос в клиники, где проходила лечение Гращенкова, о том, могла ли быть оказана медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхования за счет государственных средств. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство истицы о приобщении к делу документов из управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области о перечислении денежных средств между расчетными счетами "Яндекс.Такси" и "Логистика-СП".