Объем расселения аварийного жилья в Подмосковье вырос в 2017 году на 65%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Расселение аварийного жилья в Московской области в 2017 году достигло объема в 32,5 тыс. кв. м, говорится в сообщении Министерства строительного комплекса региона. Рост по сравнению с 2016 годом составил 65%.

"Расселено аварийное жилье общей площадью 32,5 тыс. кв. м. Это позволило обеспечить комфортным жильем 1918 граждан", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра регионального строительного комплекса Максима Фомина. В 2016 году в регионе было расселено 19,7 тыс. кв. м аварийного жилья (1303 человека), уточняется в сообщении. Таким образом, показатель вырос на 65%.

Расселение проходит в рамках адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Подмосковье", запущенной в регионе с 2013 года. Первый этап программы, действовавший по 2015 год, позволил расселить 228,3 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года.

Новый этап программы переселения рассчитан на период с 2016 по 2019 годы и предусматривает расселение жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2015 года. За это время запланировано переселить более 16 тыс. человек и высвободить свыше 266 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, говорится в сообщении. Финансирование программы за четыре года составит 11,4 млрд рублей, при этом 8,8 млрд рублей предусмотрены за счет средств регионального бюджета.