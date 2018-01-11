Дорожный фонд Ставрополья увеличится на 2 млрд рублей в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Дорожный фонд Ставропольского края увеличится на 28,5% в 2018 году и составит порядка 9 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края. Ранее планировалось, что размер дорожного фонда региона в 2017 году будет около 7 млрд рублей.

"Изменения в главном финансовом документе края обусловлены опережающим ростом поступлений в региональную казну по итогам 2017 года и требованиями федерального законодательства. Предлагаемые поправки позволят увеличить объем дорожного фонда Ставропольского края на 2018 год почти до 9 млрд рублей", - уточняется в пресс-релизе.

Изначально объем дорожного фонда в регионе на 2018 год планировался в размере 7 млрд рублей, в 2017 году он составлял около 7,2 млрд рублей. При этом, как сообщил ранее ТАСС губернатор края Владимир Владимиров, региону необходимо около 15 млрд рублей для приведения всех дорог в нормативное состояние. Корректировки бюджета предстоит утвердить депутатам Ставропольской краевой Думы.

"В этом году у краевого дорожного ведомства особенно высокая ответственность: Ставрополье никогда не начинало год с дорожным фондом такого объема. Важно, чтобы эти средства расходовались максимально эффективно, исходя из потребностей жителей края", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, общая протяженность автодорог в регионе превышает 20 тыс. километров, из них региональные дороги составляют около 4,3 тыс. километров, местные - 15 тыс. километров.