Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дорожный фонд Ставрополья увеличится на 2 млрд рублей в 2018 году

Экономика и бизнес
11 января, 15:08 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, января. /ТАСС

Изначально объем дорожного фонда в регионе на 2018 год планировался в размере 7 млрд рублей, в 2017 году он составлял около 7,2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Дорожный фонд Ставропольского края увеличится на 28,5% в 2018 году и составит порядка 9 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края. Ранее планировалось, что размер дорожного фонда региона в 2017 году будет около 7 млрд рублей.

"Изменения в главном финансовом документе края обусловлены опережающим ростом поступлений в региональную казну по итогам 2017 года и требованиями федерального законодательства. Предлагаемые поправки позволят увеличить объем дорожного фонда Ставропольского края на 2018 год почти до 9 млрд рублей", - уточняется в пресс-релизе.

Изначально объем дорожного фонда в регионе на 2018 год планировался в размере 7 млрд рублей, в 2017 году он составлял около 7,2 млрд рублей. При этом, как сообщил ранее ТАСС губернатор края Владимир Владимиров, региону необходимо около 15 млрд рублей для приведения всех дорог в нормативное состояние. Корректировки бюджета предстоит утвердить депутатам Ставропольской краевой Думы.

"В этом году у краевого дорожного ведомства особенно высокая ответственность: Ставрополье никогда не начинало год с дорожным фондом такого объема. Важно, чтобы эти средства расходовались максимально эффективно, исходя из потребностей жителей края", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, общая протяженность автодорог в регионе превышает 20 тыс. километров, из них региональные дороги составляют около 4,3 тыс. километров, местные - 15 тыс. километров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама