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Комитет Госдумы поддержал проект о противодействии несанкционированным денежным переводам

Экономика и бизнес
11 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Критерии, по которым операции будут считаться подозрительными, должен будет разработать Банк России

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительтвенный законопроект, направленный на создание комплексного правового механизма, нацеленного на противодействие переводу денежных средств без согласия клиентов. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 17 января.

Согласно законопроекту, при выявлении признаков подозрительной транзакции оператор по переводу денежных средств будет обязан заблокировать деньги на срок до двух рабочих дней. Также будет заблокировано и электронное средство платежа, с помощью которого была проведена попытка транзакции. Критерии, по которым операции будут считаться подозрительными, должен будет разработать Банк России. При этом банку предлагается предоставить право блокировать деньги при выявлении дополнительных признаков перевода денег без согласия клиента - такие требования кредитная организация будет вправе устанавливать самостоятельно в соответствии с требованиями ЦБ.

Законопроектом предусматривается, что при подозрительной транзакции банк должен незамедлительно связаться с физлицом по телефону или через электронную почту, а с юрлицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа. В случае если разрешение о переводе средств от клиента было получено, поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении - по истечении двух рабочих дней.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Банка России, согласно которым в 2016 году было совершено около 300 тыс. несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом при постепенном сокращении доли несанкционированных операций, осуществляемых с использованием банкоматов и платежных терминалов, наблюдается устойчивый рост числа несанкционированных операций, осуществленных посредством интернета и устройств мобильной связи.

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