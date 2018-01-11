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Лондон не будет платить Брюсселю за доступ к рынку финансовых услуг ЕС

Экономика и бизнес
11 января, 22:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, января. /ТАСС

Представитель премьера Великобритании отметил, что страна хочет развивать партнерские отношения с Евросоюзом

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© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Великобритания не собирается платить Брюсселю за право доступа к рынку финансовых услуг Евросоюза. Об этом в четверг заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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"Мы не будем платить за доступ к рынку, - приводит слова сотрудника канцелярии Мэй агентство Reuters. - Позиция правительства остается неизменной. Развивая наши будущие партнерские отношения [с ЕС], мы хотим продолжать совместную работу для содействия долгосрочному экономическому развитию нашей части света. Она будет включать в себя продолжение участия в конкретных стратегиях и программах, где в наших взаимных интересах мы будем вносить свою лепту в покрытие справедливой части наших расходов".

Слова представителя Мэй стали ответом на сообщения СМИ о том, что представители двух министерств Германии настаивают, чтобы зарегистрированные в Соединенном Королевстве компании после Brexit были лишены бесплатного доступа к банковской системе европейского сообщества.

Подводя итоги состоявшейся сегодня на Даунинг-стрит встречи главы британского правительства с представителями банковского сообщества страны, сотрудник канцелярии премьера сказал, что итоги завершившейся в декабре первой стадии переговоров между Великобританией и ЕС вернули ощущение уверенности британскому финансовому сектору. Банкиры попросили главу правительства внести как можно большую определенность в будущие нормативные отношения между Лондоном и Брюсселем. Финансисты также изложили свое видение того, как достичь максимальных выгод от переходного периода, который наступит после формального выхода Соединенного Королевства из ЕС в марте 2019 года.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

 

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