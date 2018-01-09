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В Лондоне считают приоритетом согласование с ЕС переходного периода при Brexit

Международная панорама
9 января, 23:59 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, января. /ТАСС

Власти Великобритании уверены в необходимости обеспечения доступа к рынкам обеих сторон в его прежнем виде

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БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Достижение договоренности с Еврокомиссией о переходном периоде после выхода Великобритании из ЕС является приоритетом для правительства Соединенного Королевства. Об этом говорится в статье британских министров финансов Филипа Хаммонда и по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, опубликованной во вторник в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Так у британских и европейских компаний будет время и им придется принять изменения только один раз, когда станет понятно, как будет выглядеть наше будущее торговое партнерство, - указали они. - Эта переходная фаза однозначно в интересах Великобритании, Германии и ЕС". Министры подчеркнули, что "достижение единства с Еврокомиссией по деталям этого периода для британского правительства является высоким приоритетом". На этой "ограниченной временными рамками стадии" следует, по их мнению, обеспечить доступ к рынкам обеих сторон в его прежнем виде - "на основании существующих правил, предписаний и на базе действующих институтов ЕС".

Министры отметили, что финансовый кризис 2008 года показал, как легко экономические трудности одной страны могут распространиться на другие государства, "если нет глобальных и региональных защитных механизмов". "Эти усилия не следует прекращать, когда Великобритания выйдет из ЕС, - говорится в статье. - Напротив, мы должны усилить коллективные меры, чтобы снова не подвергнуть опасности с таким трудом достигнутую финансовую стабильность". Хаммонд и Дэвис подчеркнули необходимость заключения соглашения, "которое будет способствовать кооперации внутри европейского банковского сектора".

Они убеждены, что Соединенное Королевство и ЕС после Brexit "продолжат тесное сотрудничество", при котором ФРГ, Великобритания и ЕС будут успешными, и отметили, что Лондон стремится к "новым, сбалансированным отношениям с ЕС". Одновременно британские министры призвали отказаться от "ненужных препятствий в движении товаров и услуг, которые могут лишь навредить обеим сторонам". Хаммонд и Дэвис также заверили, что продолжат работать над тем, чтобы выработать принципы, на основании которых Лондон и Брюссель смогли быть работать над противодействием общим угрозам.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Референдум по вопросу выхода Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

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