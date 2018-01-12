План заимствований "Транснефти" на 2018 год составляет 50 млрд руб.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Транснефть" в 2018 году планирует заимствования в размере 50 млрд рублей в основном за счет облигаций, в том числе для возможной выплаты дивидендов. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"За 2017 год мы снизили общий долг на 30 млрд рублей, заимствования делались для погашения китайского кредита и перевода его в рубли. Осталось $4 млрд. Мы будем стараться и дальше его гасить. Изменение долга ожидается порядка 50 млрд рублей, в том числе для финансирования выплаты дивидендов", - сказал он.

В 2017 году объем заемного финансирования "Транснефти" составил 197 млрд рублей.

Дивидендные выплаты

"Транснефть" в 2018 году рассчитывает сохранить объем дивидендных выплат на уровне предыдущего года, когда он составил порядка 58 млрд рублей.

"Дивиденды в бюджет заложены на том же уровне - 58 млрд рублей мы выплатили, примерно такой же уровень заложен в бюджете. Это выше чем 25% (прибыли) за 2016 год. В 2018 году за 2017 год мы будем выплачивать такие же деньги", - сказал Гришанин, напомнив, что в прошлом году компания выплатила дивиденды за 2016 год и промежуточные за 2017 год.

Снижение прокачки нефти на экспорт

"Транснефть", согласно заявкам нефтяных компаний, планирует в 2018 году уменьшить транспортировку нефти на экспорт до 226,8 млн тонн против 233,804 млн тонн в 2017 году, сообщил на пресс-конференции вице-президент компании Сергей Андронов.

Транспортировка нефти в целом по системе "Транснефти" в 2018 году ожидается на уровне 482,747 млн тонн против 477,501 млн тонн годом ранее.

Капзатраты

В 2018 году компания запланировала финансирование капитальных вложений на уровне 273,7 млрд рублей, сообщил журналистам вице-президент компании Алексей Сапсай.

В частности, из них финансирование инвестиционной программы предусмотрено в размере 56,3 млрд рублей, программы технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов - 198,7 млрд рублей.

Поставки в Китай

Проблемы с инфраструктурой на китайской стороне для поставок по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) - Сковородино-Мохэ - решены, в текущем году они вырастут до 28,3 млн тонн, сообщил Сергей Андронов.

"Проблемы с инфраструктурой на китайской стороне решены, поставки - 30 млн тонн с 2019 года. В этом году из-за неготовности НПЗ в Китае будет прокачано 28,3 млн тонн, остальное в рамках межправсоглашения - через Козьмино", - сказал он.

Андронов добавил, что НПЗ в Китае в течение года будет подготовлен к приему российской нефти.

Максим Гришанин отметил, что испытания инфраструктуры на возможность покачивать 30 млн тонн уже прошли.

Поставки российской нефти в КНР по Сковородино-Мохэ начались в 2011 году после достижения договоренностей между "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). В 2013 году Россия и Китай договорились увеличить поставки нефти до 30 млн тонн в год на пике. В соответствии с межправсоглашением, в 2015-2017 годах увеличение поставок по нефтепроводу Сковородино-Мохэ должно было составить по 5 млн тонн в год. Но из-за технической неготовности трубопроводной системы на территории Китая поставки нефти в этот период осуществляются по иным направлениям, в том числе через порт Козьмино.

В 2016 году по нефтепроводу Сковородино-Мохэ из России в Китай было поставлено 16,5 млн тонн нефти.