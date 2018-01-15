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"Роснефть" отозвала жалобу из ФАС на аукцион на газовые активы "Алросы"

Экономика и бизнес
15 января, 15:45 UTC+3

Компания сделала это, так как отказалась от участия в аукционе, сказал Михаил Леонтьев

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Роснефть" отозвала жалобу на условия аукциона на газовые активы "Алросы", ФАС прекратила рассмотрение жалобы. Об этом ТАСС сообщил начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ведомства Олег Корнеев.

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"Заявитель ПАО "НК "Роснефть" направил в ФАС России заявление об отзыве жалобы на действия ПАО "АК "Алроса" при проведении открытого аукциона. Таким образом, рассмотрение жалобы прекращено ФАС России в связи с ее отзывом", - сказал он.

Корнеев подчеркнул, что согласно действующему законодательству, заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторную жалобу на те же действия организатора аукциона.

"Роснефть" отозвала жалобу из ФАС, так как отказалась от участия в аукционе на газовые активы "Алросы", сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Не участвуем, потому отозвали", - сказал Леонтьев.

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