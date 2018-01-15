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Московская биржа с 16 января приостановит торги акциями Промсвязьбанка

Экономика и бизнес
15 января, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Постановление биржи связано с санацией кредитной организации

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московская биржа с 16 января 2018 года приостановит торги акциями Промсвязьбанка, в настоящий момент санируемого через Фонд консолидации банковского сектора, в связи с проведением процедуры уменьшения уставного капитала банка, говорится в сообщении Мосбиржи.

"Приостановить с 16 января 2018 года торги ценными бумагами в связи с получением 15 января 2018 года от временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" письма о прекращении торгов для проведения процедуры уменьшения уставного капитала", - говорится в сообщении.

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В середине декабря 2017 года ЦБ РФ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию, функции которой выполняет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Такое решение регулятор объяснил необходимостью мероприятий для оказания финансовой поддержки и дальнейшего развития деятельности банка.

По данным ЦБ, Промсвязьбанк занимает 9-е место по объему активов среди российских банков - 1,3 трлн рублей на 1 декабря 2017 года. Также Промсвязьбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций и в топ-10 по объему вкладов (на 1 ноября 2017 года - 332 млрд рублей). Банк имеет 2,73 млн клиентов - юридических лиц и малых и средних предприятий, а также 2,5 млн клиентов физлиц.

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг Промсвязьбанка
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