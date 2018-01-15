Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Каир запланирован на 3 февраля

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Первый рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Каир после восстановления авиасообщения между Россией и Египтом запланирован на 3 февраля. Об этом сообщило в понедельник египетское информационное агентство MENA.

"Аэрофлот" планирует совершать рейсы в египетскую столицу дважды в неделю - в субботу и среду, отмечает агентство со ссылкой на собственные источники. Как отмечается, авиакомпания уже уведомила об этом администрацию Международного каирского аэропорта.

Московские рейсы будет обслуживать второй терминал столичного аэропорта, введенный в эксплуатацию несколько месяцев назад после капитальной реконструкции и модернизации. Там уже оборудован офис российского авиаперевозчика, сообщает MENA.

В свою очередь национальный перевозчик EgyptAir, как ранее ТАСС сообщили в компании, планирует выполнять три рейса в российскую столицу. Компания подала заявки на слоты в аэропорту Домодедово на вторник, четверг и воскресенье.

Указ о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами после двухлетнего перерыва был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 января. Все полеты были прерваны после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа" 31 октября 2015 года. В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта значительного усиления мер авиационной безопасности.