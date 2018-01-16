Голодец: увеличение доходов населения должно стать определяющим в экономике

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рост доходов населения должен стать определяющим в экономике на ближайшие годы. Об этом заявила во вторник вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума.

"Главный акцент - это образование и здравоохранение, что расходы на образование и здравоохранение будут определять развитие экономики в следующем цикле. И что очень важно - это доходы населения. Рост доходов населения должен стать главной и определяющей задачей для развития экономики", - сказала она.

Вице-премьер также рассказала, что правительство обсуждает предложения о налоговых льготах для людей с низким доходом, конкретные решения могут быть озвучены в ближайшее время.

"Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства. И мы обсуждаем разные варианты этой помощи. [Конкретика будет объявлена], думаю, что в ближайшее время", - сказала она, отвечая на вопрос о том, готовит ли правительство предложения по налоговым льготам для людей с низкими доходами.

"К сожалению, на сегодня в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги в нашей стране являются регрессивными. Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование или за ряд других налогов. Получается, люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам", - пояснила Голодец.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.