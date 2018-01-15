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Минтруд предлагает освободить от налогов ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка

Общество
15 января, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

По информации ведомства, в 2018 году пособие на первого ребенка могут получить около 336 тыс. российских семей

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минтруд предлагает не облагать налогами ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, которые родились после 1 января 2018 года в малообеспеченных российских семьях. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение на портале проектов нормативных-правовых актов.

Минтруд напоминает, что закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, подготовлен в целях усиления материальной поддержки семей для сохранения позитивных демографических тенденций в стране. Указанные ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, можно отнести к категории выплат социального характера, отмечают в ведомстве.

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"В этой связи в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, путем включения в доходы, не подлежащие налогообложению ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемых в соответствии Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей ", - говорится в пояснительной записке к документу.

По данным ведомства, в этом году за пособием на первого ребенка могут обратиться около 336 тыс. российских семей, где доходы ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного человека, установленного в каждом конкретном регионе. Сумма пособия будет установлена в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, в среднем по России она составляет порядка 10 тыс. рублей.

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