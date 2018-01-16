Воскресенский назвал свое пребывание в совете директоров РЖД вопросом времени

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что его присутствие в составе совета директоров компании "Российские железные дороги" (РЖД) - вопрос времени.

"То, что я там нахожусь, - технический вопрос и вопрос времени. Я уже не замминистра экономики и сейчас сосредоточен только на вопросах Ивановской области", - сказал Воскресенский корреспондента ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума, который проходит в Москве.

Накануне газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник в правительстве, сообщила, что Минэкономразвития РФ предложило расширить совет директоров РЖД с 13 до 15 человек, исключив из его состава Воскресенского, ранее занимавшего должность замминистра экономики РФ. На новые места ведомство порекомендовало нового замминистра Михаила Расстригина, руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Согласно данным газеты, правительство согласилось с кандидатурами Расстригина и Толоконского, на оставшееся место порекомендовав главу Россельхозбанка Дмитрия Патрушева.

10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС является генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.