Здание посольства Австралии в Москве выставлено на продажу за $12,2 млн

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Офисный особняк в центре Москвы рядом с Кремлем и парком Зарядье, где сейчас расположено посольство Австралии, выставлено на продажу за $12,18 млн. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании, которая организует сделку, Kalinka Group.

"Особняк выставлен на продажу по ставке $7000 за кв. м. Доходность объекта составляет 9% со сроком окупаемости около 11 лет. [Объект] расположен в самом сердце Москвы - всего в двух километрах от Кремля и в десяти минутах ходьбы от парка Зарядье. До 2022 года в здании в Подколокольном переулке располагается посольство Австралии. Стоимость объекта составляет 12,18 млн долларов", - говорится в пресс-релизе риэлтора.

Как пояснила ТАСС председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева, договор аренды с посольством заключен до указанного срока без права пересмотра. "На их [посольства] работе и на условиях аренды сделка никак не отразится", - подчеркнула она. При этом риэлтор не стал раскрывать имя собственника.

В диппредставительстве ТАСС не смогли оперативно прокомментировать, как повлияет на работу процесс сделки и будет ли продлеваться договор аренды после 2022 года.

По словам Румянцевой, стандартные сроки окупаемости для офисных особняков в данной локации составляют 13-15 лет, при этом продаются они с короткими договорами аренды - не более 11 месяцев. Однако в случае с этим объектом действие арендного договора продлится еще минимум четыре года, арендная ставка составляет 36,5 тыс. руб. за кв. м в месяц, добавила она.

Как указано в сообщении, особняк выставлен на продажу вместе с закрытой огороженной прилегающей территорией площадью 775 кв. м, где расположен паркинг на 30 машиномест. Здание имеет три этажа, занимает около 1740 кв. м.