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Строительство первого в Крыму индустриального парка начнется в июне

Экономика и бизнес
17 января, 14:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, января. /ТАСС

Объект построят на площади 122 га на западе Феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Строительство первого в Крыму индустриального парка в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова начнется в июне 2018 года, сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития Республики Крым, которая сопровождает реализацию проекта.

"Сейчас на площадке [будущего индустриального парка в Феодосии] выполнен весь комплекс инженерных изысканий, разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительные заключения. По плану строительные работу начнутся в июне 2018 года", - цитирует пресс-служба главу корпорации Олега Морозова.

Индустриальный парк займет площадь 122 га на западе Феодосии. Он будет включать производственную зону, транспортно-логистическую, инженерно-техническую и коммунально-бытовую зоны. "На площадке индустриального кластера предполагается размещение оптово-розничного и логистического комплекса, завода по производству изделий из полимеров, завода по производству упаковки жесткой и полимерной, комплекса по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, предприятие по производству мороженого", - отметили в корпорации.

Еще один индустриальный парк будет построен в Бахчисарайском районе Крыма на участке площадью более 97 га. Сроки начала строительства пока не уточняются.

Также планировалось реализовать аналогичный проект в Евпатории, однако заказчики приняли решение пока отказаться от его реализации в связи с "превышением предельной стоимости строительства объекта", пояснили в корпорации. Выделенные по ФЦП средства на этот проект переданы на создание индустриального парка в Бахчисарае, добавили в пресс-службе.

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