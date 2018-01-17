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Проведение ЧМ-2018 может принести Нижегородской области 5 - 7 млрд руб. доходов

Экономика и бизнес
17 января, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

По предварительным расчетам, благодаря ЧМ валовой региональный продукт региона может вырасти на 1%, отметил врио губернатора региона Глеб Никитин

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают, что проведение в Нижнем Новгороде игр чемпионата мира по футболу может принести региону от 5 млрд до 7 млрд руб. доходов. Об этом сообщил на Гайдаровском форуме врио губернатора региона Глеб Никитин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 российских городов. В Нижнем Новгороде пройдут четыре игры группового этапа и матч 1/4 финала.

"Мы полагаем, что в этом году 200 тыс. иногородних посетят матчи чемпионата, а у нас пройдет шесть матчей. В целом по 2018 году, естественно, за счет чемпионата, мы надеемся, увеличится число иностранных туристов. Мы делали соответствующие оценки: если туристы останутся на два-три дня, то регион получит 5 - 7 млрд руб. доходов", - сказал он.

Никитин отметил, что, по предварительным расчетам, благодаря ЧМ валовой региональный продукт региона может вырасти на 1%, а турпоток - в два раза, до 3,5 млн туристов.

"У нас была одна из самых масштабных программ подготовки, которая включала в себя более 130 мероприятий, 60 объектов, которые должны были быть построены, 67 млрд руб. совокупных инвестиций, из которых 52 - это инвестиции консолидированного бюджета. Безусловно, город изменил свой облик именно благодаря этому событию", - сказал врио губернатора. Он также отметил, что к мероприятиям чемпионата удалось дополнительного создать 5,5 тыс. гостиничных номеров.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Нижегородская область Гайдаровский форум - 2018
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич
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