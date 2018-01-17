Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс РФ поручил выяснить причины задержки рейса авиакомпании "Россия" из Мексики

Экономика и бизнес
17 января, 15:05 UTC+3 МОСКВА 17, января. /ТАСС

Ведомство распорядилось принять безотлагательные меры по возвращению на родину более 500 российских туристов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ поручило Росавиации и Ространснадзору выяснить причины задержки рейса авиакомпании "Россия" из Канкуна (Мексика) в Москву и принять меры по скорейшему возврату туристов. Об этом говорится на сайте Минтранса РФ.

"Минтранс поручил Росавиации и Ространснадзору оперативно разобраться с ситуацией по невылету пассажиров из Мексики, - отмечается в сообщении. - В частности, Минтранс поручил выяснить причины задержки и принять безотлагательные меры по возврату более 500 российских туристов с мексиканского курорта Канкун в Москву". Авиакомпании "Россия" Минтранс РФ поручил провести работу по размещению и оповещению туристов о времени вылета.

Смотрите также

Задержанный в Мексике рейс авиакомпании "Россия" вылетит не ранее вечера 17 января

"Помимо этого, авиационные власти РФ совместно со своими мексиканскими коллегами проведут переговоры по выявлению причин и недопущению подобных ситуаций в будущем", - подчеркивается в сообщении Минтранса РФ.

Ранее сообщалось, что чартерный рейс FV5882 Канкун - Москва авиакомпании "Россия", из-за задержки которого российские туристы не могут покинуть Мексику, вылетит не ранее 20:00 мск 17 января. Изначально рейс должен был вылететь в 18:10 мск 16 января.

В частности, как сообщал ТАСС официальный представитель авиакомпании, по требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По этой причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 московского времени 17 января, добавил представитель авиакомпании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Армения Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
3
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
4
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама