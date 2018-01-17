Минтранс РФ поручил выяснить причины задержки рейса авиакомпании "Россия" из Мексики

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ поручило Росавиации и Ространснадзору выяснить причины задержки рейса авиакомпании "Россия" из Канкуна (Мексика) в Москву и принять меры по скорейшему возврату туристов. Об этом говорится на сайте Минтранса РФ.

"Минтранс поручил Росавиации и Ространснадзору оперативно разобраться с ситуацией по невылету пассажиров из Мексики, - отмечается в сообщении. - В частности, Минтранс поручил выяснить причины задержки и принять безотлагательные меры по возврату более 500 российских туристов с мексиканского курорта Канкун в Москву". Авиакомпании "Россия" Минтранс РФ поручил провести работу по размещению и оповещению туристов о времени вылета.

"Помимо этого, авиационные власти РФ совместно со своими мексиканскими коллегами проведут переговоры по выявлению причин и недопущению подобных ситуаций в будущем", - подчеркивается в сообщении Минтранса РФ.

Ранее сообщалось, что чартерный рейс FV5882 Канкун - Москва авиакомпании "Россия", из-за задержки которого российские туристы не могут покинуть Мексику, вылетит не ранее 20:00 мск 17 января. Изначально рейс должен был вылететь в 18:10 мск 16 января.

В частности, как сообщал ТАСС официальный представитель авиакомпании, по требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По этой причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 московского времени 17 января, добавил представитель авиакомпании.