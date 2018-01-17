Эксперты: морозы не угрожают озимым на юге России, несмотря на бесснежную зиму

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Текущая зима на юге России выдалась бесснежной, но пока в ключевых зерновых регионах не было серьезных похолоданий, и урожаю озимых зерновых ничего не угрожает, сообщили ТАСС эксперты в сфере сельского хозяйства.

Как отметили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков, космомониторинг показал, что на юге страны сложилась тревожная ситуация. Дело в том, что граница снежного покрова, несмотря на середину зимы, проходит в Волгоградской области, и в случае заморозков это может привести к гибели посевов. При этом в Ростовской области и Краснодарском крае ситуация не столь критична, как в Волгоградской области, где температуры воздуха уже опускались до минус 14 градусов, а до конца месяца планируется понижение до минус 18.

По данным ассоциации, на 1 декабря 2017 года в регионах Южного федерального округа (ЮФО) озимые культуры были застрахованы в Ростовской и Волгоградской областях (более 110 тыс. и 93 тыс. га соответственно). Но из-за того, что на эту дату не была утверждена необходимая нормативная база, аграрии могут не получить полной страховое возмещение, если посевы пострадают.

Краснодарский край

"В этом году в Сибири очень холодно, а на европейской территории зима очень благоприятна для озимых. И хотя у нас нет снега на полях, но морозы не так велики - критических температур нет", - рассказала ТАСС заведующий отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального зернового центра (Краснодар), академик Людмила Беспалова.

Собеседница пояснила, что температура почвы даже без снежного покрова держится на 10-15 градусов выше температуры воздуха, кроме того, для ее промерзания требуется время. Это также сохраняет озимые от повреждения.

Однако, по ее словам, ситуация еще может измениться: морозы могут прийти на юг России в феврале и даже марте. Помимо температуры, есть и другие факторы риска: намокание и выпревание, сильный ветер, который выдувает почву, ледяные корки, под которыми растения задыхаются. При потеплении и возобновлении вегетации для развития растений будут опасны заморозки.

По данным регионального Минсельхоза, в Краснодарском крае озимыми засеяно 1,55 млн га (на 9 тыс. га больше, чем годом ранее).

В региональном гидрометцентре сообщили, что после Крещения дневные температуры поднимутся и сохранятся до конца января и в феврале: возможны потепления до плюс 10 градусов, похолодания - до минус 2-4 градусов. Заморозки могут прийти в конце февраля и в марте. Сильных снегопадов не прогнозируется.

"Особо теплые дни сейчас не желательны: чтобы вегетация не началась раньше времени, а потом растения не пострадали при понижении температуры", - отметили в гидрометцентре.

Ростовская область

"Состояние озимых сразу после сева и начала вегетации внушало серьезные опасения. Из-за недостатка влаги всходы были неравномерные", - рассказал ТАСС заведующий кафедрой "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" Агропромышленного факультета Донского государственного технологического университета, профессор Виктор Пахомов.

К настоящему времени ситуация, по его данным, выровнялась благодаря аномально высоким температурам - даже в январе они не опускались ниже 10-12 градусов, и сейчас растения находятся в нужной стадии развития. Теперь урожай озимых будет зависеть от погодных условий в дальнейшем и от того, в каких условиях будет идти уборка.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, площадь озимых в этом году выросла на 3%, превысив 2,5 млн га.

И. о. начальника ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что до конца января ожидается потепление: днем температуры воздуха, в основном, будут выше нуля, в ночное время температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. При этом возможны достаточно резкие перепады температуры - до 9 градусов в течение суток. Снегопадов не ожидается - синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

Волгоградская область

В Волгоградской области, как и в прошлом году, озимыми засеяно 1,436 млн га. В этом регионе зима более холодная: на этой неделе, например, синоптики прогнозируют по ночам морозы до минус 20 градусов, при этом обильных снегопадов не предвидится.

Но пока погодные условия в регионе не являются критическими для посевов озимых, заверили в областном комитете сельского хозяйства. "Состояние озимых оценивается в настоящее время как хорошее и удовлетворительное на 95% площадей. Всего лишь 5% поврежденных или погибших озимых - это хороший среднестатистический показатель для волгоградского региона", - сообщили ТАСС в комитете.

Ранее сообщалось, что российские аграрии в 2017 г. получили рекордный урожай - 140 млн тонн зерновых в бункерном весе (по экспертным оценкам, в чистом весе урожай зерна может составить 132-133 млн тонн). В частности, Краснодарский край собрал 14,7 млн тонн зерновых, включая озимые, Ростовская область - 13,2 млн тонн, Волгоградская - 5,6 млн тонн. Для всех трех регионов показатели были рекордными.