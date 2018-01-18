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Представители МСП в моногородах Карелии смогут получить кредиты под 6,8% годовых

Экономика и бизнес
18 января, 15:06 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 18, января. /ТАСС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике отметила, что это "своевременная, правильная мера поддержки малого и среднего бизнеса, которая будет востребована"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 18 января. /ТАСС/. Микрокредитная организация для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которая создана на базе Гарантийного фонда республики, с февраля начнет выдавать займы по льготной ставке 6,8% годовых на развитие бизнеса в моногородах региона. Об этом в четверг сообщил и. о. министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Родионов.

"Нашей микрокрофинансовой организацией принято решение с февраля 2018 года кредитовать малый и средний бизнес на территории моногородов Карелии под 6,8% годовых", - сказал Дмитрий Родионов на заседании регионального правительства.

По его словам, предоставление кредитов предпринимателям по льготной процентной ставке положительно скажется на активизации малого и среднего бизнеса в карельских моногородах.

В настоящее время микрокредитная организация выдает займы представителям МСП под 9,5% годовых.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова рассказала ТАСС, что льготные кредиты помогут предпринимателям в моногородах Карелии создавать и развивать бизнес. "Льготные кредиты под 6,8% годовых - это своевременная, правильная мера поддержки малого и среднего бизнеса, которая будет востребована в моногородах, так как банковские кредиты сейчас получить очень сложно", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в 2017 году микрокредитная организация выдала предпринимателям 24 займа на сумму более 40 млн рублей. В Карелии, по данным регионального Министерства экономического развития и промышленности, насчитывается 26,3 тыс. субъектов МСП. Из них около 13,3 тыс. - индивидуальные предприниматели, около 11,9 тыс. - микропредприятия, 976 - малые предприятия, 44 - средние.

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