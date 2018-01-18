Пассажиропоток на внутренних авиалиниях через Пулково вырос почти на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Пассажиры стали чаще летать по России в 2017 году через аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, чем годом ранее. Об этом в четверг сообщила управляющая компания аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в 2017 году составил 9,95 млн человек, превысив показатель 2016 года на 17,4%", - отмечается в сообщении. При этом рост пассажиропотока на международном направлении составил 29% - 6,1 млн пассажиров.

Как пояснили в пресс-службе, рост связан с приходом в воздушную гавань новых перевозчиков и увеличением количества рейсов уже существующих партнеров. Так, в течение 2017 года из аэропорта начали полеты семь новых компаний: эстонская Nordica, кипрская Cyprus Airways, национальный перевозчик Туниса Tunis Air, новая российская авиакомпания "Азимут", национальный перевозчик Катара Qatar Airways, а также крупнейший лоукост-перевозчик Центральной и Восточной Европы Wizz Air и новая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана Buta Airways.

Самыми популярными направлениями по России оказались Москва, Симферополь, Сочи, в международном - Анталья (Турция), Франкфурт-на-Майне (Германия), Ларнака (Кипр), отметили в пресс-службе.

Ранее сообщилось, что в конце декабря воздушная гавань Северной столицы побила собственный исторический рекорд по общему пассажиропотоку и достигла показателя в 16 млн пассажиров. По итогам года аэропорт принял 16,1 млн пассажиров, что означает рост в 21,6% по сравнению с 2016 годом.

Пулково является главным транспортным хабом Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 18 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток Пулково составил 13,3 млн человек, ожидалось, что пассажиропоток аэропорта Пулково по итогам 2017 года превысит отметку в 16 млн человек. Аэропорт прогнозирует в 2018 году рост пассажиропотока на 10% в сравнении с текущим годом, до 17,6 млн человек.