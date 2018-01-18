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Международные резервы РФ за неделю увеличились на $5,3 млрд

Экономика и бизнес
18 января, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Это произошло благодаря положительной переоценке и возврату средств банками-резидентами Банку России по сделкам "валютный своп"

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 12 января составили $437,9 млрд, что на $5,3 млрд превышает уровень неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отметил регулятор, показатель увеличился на 1,2% в результате положительной переоценки и возврата средств банками-резидентами Банку России по сделкам "валютный своп".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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