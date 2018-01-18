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ЦБ измерит благополучие россиян

Экономика и бизнес
18 января, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Опрос населения будет проводиться совместно с Фондом общественного мнения

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России совместно с Фондом общественного мнения (ФОМ) исследует факторы, которые формируют ощущение благополучия у россиян.

Первые данные опроса населения регулятор намерен получить уже весной. Об этом журналистам сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

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"Мы хотим исследовать, что формирует ощущения благополучия у наших сограждан. Мы отказались от идеи индекса счастья, так как счастье - это совсем эфемерная вещь, а хотим пройтись по разным сферам. Это уровень жизни, удовлетворенность по сферам, сравнение себя с другими, отношение к внешнему порядку и другое. По этим факторам можно понять, что формирует или уменьшает благополучие, чтобы выявить дальнейшие шаги для нашей политики", - отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что этот проект является совместным с ФОМ и носит условное название "Благополучие".

Глава департамента ЦБ подчеркнул, что регулятор надеется получить первые результаты исследования уже весной. "Мы надеемся, что опубликуем это. Возможно, это будет весна - лето, будет страновое обследование. Первая волна опроса будет в мае", - сказал он.

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