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"Лаборатория Касперского" требует приостановить запрет на свои программы в госорганах США

Экономика и бизнес
18 января, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Решение министерства внутренней безопасности США в компании назвали неконституционным

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский производитель антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" направил ходатайство о предварительной судебной приостановке действия решения министерства внутренней безопасности США о запрете использования продуктов компании в американских органах власти. Об этом говорится в сообщении "Лаборатории".

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"Министерство внутренней безопасности США в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники, - подчеркивается в сообщении. - Более того, ведомство так и не дало компании возможность выразить свою позицию в рамках предусмотренных законом процедур и опровергнуть все высказывавшиеся в ее адрес ложные обвинения".

В компании также напомнили, что министерство не представило никаких доказательств нарушений со стороны "Лаборатории".

Ранее министерство внутренней безопасности США предписало госорганам прекратить использование продуктов "Лаборатория Касперского". По мнению ведомства, использование продуктов компании может представлять риски для информационной безопасности государства. Позднее президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование продукции "Лаборатории" и ее дочерних структур в любых госучреждениях страны.

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